В Алматы двое мужчин спасли подростка из горящей времянки

Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 28 декабря в 12.11 поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Шанырак-2, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы..





Горела времянка на территории частного жилого дома. Огонь угрожал распространиться на пристройки. Пожар локализовали в 12.37, ликвидировали в 12.52.





До прибытия пожарных проживающий по соседству спасатель республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Улан Мухамадиев, а также курьер Арман Атзакир пробили саманную стену ломом и спасли запертого в горящей времянке подростка 2010 года рождения. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.





Как оказалось, в двухкомнатной времянке находились двое братьев, старший, выбегая из горящего помещения, не знал, что в доме остался младший. Мать была на работе.