29.12.2023, 19:24 6591
В Алматы двое мужчин спасли подростка из горящей времянки
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 28 декабря в 12.11 поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Шанырак-2, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы..
Горела времянка на территории частного жилого дома. Огонь угрожал распространиться на пристройки. Пожар локализовали в 12.37, ликвидировали в 12.52.
До прибытия пожарных проживающий по соседству спасатель республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Улан Мухамадиев, а также курьер Арман Атзакир пробили саманную стену ломом и спасли запертого в горящей времянке подростка 2010 года рождения. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Как оказалось, в двухкомнатной времянке находились двое братьев, старший, выбегая из горящего помещения, не знал, что в доме остался младший. Мать была на работе.
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29.12.2023, 14:19 11046
Пригород Атырау остался без электричества из-за метели
У жильцов отключились котлы отопления
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Атырау. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области сильный ветер стал причиной аварии на линии электропередачи, ряд микрорайонов близ областного центра остался без электричества.
28 декабря низовая метель со скоростью ветра до 28 метров в секунду лишила света жителей пригорода Атырау. Звонки поступили от резидентов садовых обществ Курилкино. Все местные жители имеют котлы отопления, которые без электроэнергии автоматически отключились, сообщает издание "Ак Жайык".
Без света также остались микрорайоны Зарослый, Жулдыз, Алмалы, Оркен, Химпоселок, Атырау, Аксай, Жеруйык, Стройконтора, Еркинкала, Черная речка и Таскала.
Авария на линии произошла из-за сильного ветра. В данный момент в ее устранении задействованы 14 бригад АО "Атырау Жарык", - сообщили в областном акимате.
Напомним, 26 декабря из-за шквального ветра в Тоболе произошло частичное обрушение кровли четырехэтажки. В городе объявили ЧС природного характера.
В Северном Казахстане из-за непогоды более 180 сел остались без электричества.
28.12.2023, 19:30 24266
В аэропорту Астаны объявлена тревога
Фото: nn-airport.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны объявлена тревога, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Просим пассажиров бережно относиться к своим личным вещам, не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила авиационной безопасности", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
27.12.2023, 18:37 47986
В Тоболе объявили ЧС природного характера
Это позволит оперативно провести все восстановительные работы
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Костанай. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря из-за шквального ветра в Тоболе произошло частичное обрушение кровли четырехэтажки. В городе теперь объявили ЧС природного характера, что позволит в оперативном порядке провести все восстановительные работы, сообщает "Алау".
Сейчас специалисты работают над оценкой ущерба. В четырех квартирах из-за поврежденных дымоходов нет отопления. Местный акимат выделил обогреватели.
В первую очередь мы делаем замеры, делаем дефектовочный акт и в дальнейшем будет оперативно сделана работа. Что касается коммуникаций, электричество вчера было полностью восстановлено, оно не связано со срывом кровли. Что касается газоснабжения, в каждой квартире имеется газовый котел. Из 32 квартир в 28 газовое отопление запущено", - сказал аким города Захар Комаров.
Помимо крыши и дымоходов пострадали и автомобили, припаркованные в тот момент во дворе дома. При акимате Костанайского района работает оперштаб ЧС, где специалисты принимают заявления от людей, чье имущество пострадало.
27.12.2023, 16:51 49686
В Северном Казахстане из-за непогоды более 180 сел остались без электричества
На сегодняшний день без электроснабжения остаются 92 населенных пункта, это более 5 тысяч абонентов
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Петропавловск. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря в Северо-Казахстанской области из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя с переходом в снег и порывами ветра до 30 метров в секунду произошло отключение электроэнергии в 181 селе в 13 районах.
По состоянию на 15.00 27 декабря без электроснабжения в регионе остаются 92 населенных пункта, всего 5079 абонентов. Среди причин энергетики называют обрывы линий электропередачи, замыкания на подстанциях, информирует портал 7152.kz.
По данным издания, все социальные объекты взяты на контроль координационного штаба.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов приступили 55 ремонтно-аварийных бригад и 55 единиц техники АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", а также 37 ремонтно-аварийных бригад и 140 единиц техники ТОО "Кокшетау Энерго".
27.12.2023, 11:35 54871
Свыше 100 населенных пунктов Костанайской области второй день остаются без электричества
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Костанай. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области свыше 100 населенных пунктов второй день остаются без электричества, сообщает пресс-служба акимата региона.
Из-за неблагоприятных погодных условий на территории области отсутствует электроэнергия в 114 населенных пунктах - Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Аулиекольский, Житикаринский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Б.Майлина, Узункольский, Камыстинский, Карабалыкский, Карасуский, Костанайский, Федоровский районы и города Рудный, Костанай. В вышеуказанных населенных пунктах ведутся восстановительные работы", - проинформировали в акимате.
Подчеркивается, что в Костанае и Рудном электричество уже восстановлено.
Также заключены меморандумы с предприятиями и организациями на временное размещение населения, поставку вещей, продуктов питания и воды, организацию горячего питания, предоставление транспорта и др.
Проводится подсыпка инертным материалом всех автодорог области. По области подготовлено 257 пунктов обогрева. Общее количество мест - 11 255", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Кентау из-за непогоды произошли сбои в системах отопления шести многоквартирных и порядка 40 частных домов. Из-за сильного ветра без электричества остались жильцы шести многоэтажек и 37 частных домов.
27.12.2023, 09:09 57091
На руднике "Казахмыса" погиб машинист
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Жезказган. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На руднике "Жыланды" в области Улытау 26 декабря 2023 года произошел несчастный случай, в результате которого погиб машинист, сообщили в пресс-службе компании "Казахмыс".
В 18.30 на одном из участков шахты "Восточная Сары-Оба" при движении подземной самоходной машины к месту производства работ водителем был совершен неумышленный наезд на машиниста 1992 года рождения. В результате чего работник получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в компании.
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
Напомним, в ноябре в Жамбылской области на руднике "Жайсан" погибли двое рабочих.
Как сообщила вчера в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, в Казахстане ежегодно сохраняется тенденция роста пострадавших на производстве. По ее словам, в 2022 году численность пострадавших на производстве по сравнению с 2021 годом увеличилась на 15%, а профессиональных заболеваний на 8%.
В Казахстане приняли Концепцию безопасного труда до 2030 года. С 2024 года будут введены соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников.
26.12.2023, 12:46 75676
Пожар на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области потушили спустя полгода
Фото: gov.kz
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На месторождении "Каратурун Южный", разрабатываемом компанией ТОО "Бузачи Нефть" в Мангистауской области, 25 декабря 2023 года был ликвидирован пожар на скважине, длившийся более шести месяцев. Об этом сообщили в ситуационно-аналитическом центре топливно-энергетического комплекса Казахстана.
Как известно, пожар на месторождении начался 9 июня текущего года. В качестве причин пожара Комитетом промышленной безопасности выделены недоработки недропользователя и сервисных организаций. По оценкам экспертов, авария имеет наивысший уровень сложности. Для ликвидации пожара специалистами было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после закачки бурового раствора планируется наглухо зацементировать горящую скважину. Затем предстоят работы по рекультивации.
Предприятие-недропользователь взяло на себя дополнительные обязательства. Между акиматом Мангистауского района и нефтяной компанией заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает безвозмездное выделение 50 миллионов тенге на социальные проекты в ряде населенных пунктов", - отметили в центре.
25.12.2023, 19:14 91266
Один человек погиб: ДТП с участием пяти авто произошло в Акмолинской области
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия
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Кокшетау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 25 декабря, на автодороге Астана - Петропавловск произошло ДТП с участием нескольких авто, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По предварительным данным, что водитель "Газели" из-за поломки остановился на крайней правой полосе. Спустя некоторое время в "Газель" въехал Volkswagen Polo, за рулем которого находился житель Астаны. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В последующем с этим авто столкнулись еще три машины, двигавшиеся в попутном направлении.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
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