В Алматы горел трехэтажный комплекс

Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - В Алматы произошел пожар в трехэтажном комплексе, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ДЧС сообщили, что в 16.48 на пульт 101 ДЧС стали поступать многочисленные звонки очевидцев о пожаре в Турксибском районе на улице Жансугурова, дом 311.

Силы и средства ДЧС автоматически направлены по повышенному рангу вызова. По прибытии открытым пламенем горело многофункциональное здание, возникла угроза обрушения конструкций. Было создано два боевых участка - с восточной и северной стороны.

Сложность тушения пожара создавали низко висящие провода, находящиеся под напряжением, большая горючая загрузка здания, мансарда из дерева. Прибывшая аварийная служба объект обесточила. Сотрудники полиции Жетысуского района оцепили улицу Жансугурова.

Для разведки на наличие людей с одновременным ведением пожарных стволов задействовали три звена газодымозащитной службы. По периметру пожара было подано шесть ручных стволов, на тушение кровли с пожарной автолестницы - два лафетных ствола.

Принятыми мерами пожар локализован в 17.39 (39 минут с момента прибытия), ликвидирован в 18.40 Задействовано 11 единиц техники, 34 человека личного состава. Площадь и причина пожара устанавливается.

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