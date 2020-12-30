В Алматы горело здание больницы управделами президента

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы по повышенному рангу тушили пожар в здании Центральной клинической больницы управления делами президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В ДЧС Алматы сообщили, что в городе по адресу: Алмалинский район, улица Панфилова, 139 горит кровля трехэтажного здания Центральной клинической больницы управления делами президента Казахстана.

На месте создано 3 боевых участка тушения. Произведена эвакуация людей из здания. Поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Имеется локализация в юго-восточной стороне кровли здания. Обеспечена бесперебойная подача водоснабжения", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.





В 16.48 пожар был локализован.

Позже в ДЧС сообщили, что в 16.48 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Были эвакуированы 23 человека. Жертв и пострадавших нет.





Причины пожара устанавливаются.

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