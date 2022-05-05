В Алматы горит цистерна с ГСМ

АЛМАТЫ. 4 МАЯ - 4 мая в 20.10 силы и средства ДЧС Алматы работают по повышенному рангу пожара в Жетысуском районе города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Горит автоцистерна с ГСМ. Есть угроза распространения огня на расположенные рядом цистерны вагонного типа, резервуар. Создалась угроза взрыва, личный состав работает с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах, сообщает пресс-служба ДЧС города.

На месте создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров. Задействовано 28 единиц техники 80 человек личного состава.





Принятыми мерами удалось достичь локализации в 21.20. Площадь пожара уточняется. Оперативные действия направлены на снятие угрозы взрыва и недопущения воспламенения резервуаров.