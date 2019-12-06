Алматы. 5 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы мужчина разбился при падении из окна бизнес-центра "Нурлы Тау", передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, мужчина выпрыгнул из окна подъезда на 12-м этаже бизнес-центра", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По данным ведомства, личность погибшего установлена: это - гражданин Б., 1971 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа управления полиции Бостандыкского района.

Мотивы и другие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшего расследования", - сообщили в пресс-службе.

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