Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы на свалке во время выполнения земляных работ грунтом завалило мужчину, передает Kazakhstan Today.

11 февраля, в 14.50, на пульт оперативного дежурного Службы спасения города Алматы поступил звонок о помощи. Звонивший сообщил, что во время выполнения земляных работ, на мусорной свалке за рынком "Кенжехан", расположенным в Алатауском районе, завалило мужчину, требуется помощь", - сообщили в Службе спасения Алматы.

На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей Службы 109 в количестве 12 человек и двух кинологических расчётов.

Прибыв на место, спасатели приступили к проведению поисково-спасательных работ. В ходе проведения спасательных работ было обнаружено тело мужчины, которое было извлечено из-под завала и передано сотрудникам полиции и скорой помощи", - проинформировали в ведомстве.





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