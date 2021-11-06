АЛМАТЫ. 5 НОЯБРЯ - В Алматы найден мертвым 20-летний гений Акназар Кажымурат, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, заявление по факту безвестного исчезновения парня в управление полиции Медеуского района поступило накануне.
В рамках розыскного дела была создана поисковая группа. Сотрудниками отдела криминальной полиции УП тело молодого человека было обнаружено сегодня на территории Бостандыкского района. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины гибели гражданина К. назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.
Отец парня сегодня в соцсетях опубликовал сообщение о пропаже сына. Он сообщил, что Акназар пошел на встречу в Алматы 3 ноября, после чего пропал.
Ранее в СМИ сообщалось, что ученик алматинской Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ) физико-математической направленности Акназар Кажымурат в 2018 году набрал максимальные баллы на международных экзаменах ACT и SAT Subject Tests - 36 из 36 и 2400 из 2400. Данный уникальный результат позволил школьнику выбрать любой вуз в мире для продолжения своей учебы.