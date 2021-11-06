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В Алматы найден мертвым 20-летний гений

05.11.2021, 17:20 52516
В Алматы найден мертвым 20-летний гений
АЛМАТЫ. 5 НОЯБРЯ - В Алматы найден мертвым 20-летний гений Акназар Кажымурат, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, заявление по факту безвестного исчезновения парня в управление полиции Медеуского района поступило накануне. 
 

В рамках розыскного дела была создана поисковая группа. Сотрудниками отдела криминальной полиции УП тело молодого человека было обнаружено сегодня на территории Бостандыкского района. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины гибели гражданина К. назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

 
Отец парня сегодня в соцсетях опубликовал сообщение о пропаже сына. Он сообщил, что Акназар пошел на встречу в Алматы 3 ноября, после чего пропал. 
 
Ранее в СМИ сообщалось, что ученик алматинской Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ) физико-математической направленности Акназар Кажымурат в 2018 году набрал максимальные баллы на международных экзаменах ACT и SAT Subject Tests - 36 из 36 и 2400 из 2400. Данный уникальный результат позволил школьнику выбрать любой вуз в мире для продолжения своей учебы.
 

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После урагана в Арыси более 26 тысяч абонентов остались без электричества

05.11.2021, 20:47 50680
После урагана в Арыси более 26 тысяч абонентов остались без электричества
Фото: из открытых источников
ТУРКЕСТАН. 5 НОЯБРЯ - Более 26 тысяч абонентов остались без электричества после ураганного ветра в Арыси. Помимо этого, сорваны кровли двух зданий, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
4 ноября из-за порывов ветра 15-20 метров в секунду произошло автоматическое отключение линии электричества в связи с обрывом в 4 районах и Арыси, сообщает пресс-служба ДЧС Туркестанской области. 
 
Без электроснабжения всего остались 26 238 абонентов в 51 населенном пункте. Помимо этого, из-за сильного ветра 4 ноября, в 14.50, в Арыси произошел срыв кровли крыши магазина на площади 100 квадратных метров. В 19.00 в Отырарском районе, в селе Коксарай в результате сильного ветра (порывы до 20 метров в секунду), произошел срыв кровли двухэтажного здания общеобразовательной средней школы имени "Ергобек" на площади 112 квадратных метров. Также в Сайрамском районе, в селе Ханкорган произошел срыв кровли трехэтажного здания КГУ средняя школа №44 имени "Мадани". Жертв и пострадавших нет. 
 
На сегодняшний день ведутся ремонтно-восстановительные работы силами ТОО "Онтустік Жарык Транзит" в составе 22 единиц техники, 25 бригад и 81 работника. Силами "ОСО" ГУ "СПиАСР" ДЧС ТО в Арыском районе, от населенного пункта Ермоловка до населенного пункта Торткуль были эвакуированы из пыльной бури 38 человек, четверо из которых дети.
 
Напомним, в Казахстане отмечается аномальный рост энергопотребления. Причиной стали серые майнеры.
 

В Уральске легковушка опрокинулась на крышу

05.11.2021, 20:34 57079
УРАЛЬСК. 5 НОЯБРЯ - ДТП произошло 5 ноября, в 11.55, на улице Маметовой, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
Автомобиль LADA Vesta опрокинулся в результате удара с Renault, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Известно, что водитель автомобиля LADA, направляясь по Маметовой, осуществляя манёвр, столкнулся с автомашиной Renault, которая ехала в попутном направлении. Полицейские выясняют причину произошедшего.
 

В Актобе на пешеходном переходе сбили школьницу

05.11.2021, 19:41 61642
АКТОБЕ. 5 НОЯБРЯ - ДТП произошло 4 ноября на пешеходном переходе в селе Каргалинское. Водитель автомашины УАЗ сбил 11-классницу, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
53 -летний водитель не пропустил пешехода, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя, ученица 11-го класса, сообщат пресс-служба департамента полиции региона.
 
В результате ДТП школьницу доставили в Областную детскую клиническую больницу Актобе.
 

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