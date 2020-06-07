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В Алматы по факту кончины роженицы с ребенком создана комиссия

05.06.2020, 19:33 12097
В Алматы по факту кончины роженицы с ребенком создана комиссия
Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Создана комиссия по факту кончины роженицы с ребенком в Национальном центре акушерства и гинекологии Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы начата работа комиссии по факту материнской и младенческой смертности в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии города Алматы", - сообщили в пресс-службе акима Алмты. 

 
По информации ведомства, в комиссию включены независимые эксперты в области акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии и другие. По результатам экспертизы информация будет предоставлена дополнительно.
 
В акимате отметили, что ДККБТУ Алматы проводится проверка всех случаев материнской смертности, проверкой охватываются все медорганизации по маршруту пациента, результаты докладываются на штабе по принятию неотложных мер по снижению материнской и младенческой смертности. Материалы по результатам проверок, связанных с летальными исходами, направляются для правовой оценки в правоохранительные органы.
 
Напомним, 26-летняя роженица с ребенком скончались в центре акушерства, гинекологии и перинатологии города Алматы еще в середине мая. Однако о трагедии стало известно только в конце месяца. Предварительной причиной смерти является эмболия околоплодными водами.
 

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