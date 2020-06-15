В Алматы предотвратили взрыв газораспределительного пункта

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - В Алматы пожарные за полчаса локализовали сложный пожар в Турксибском районе и предотвратили взрыв, передает Kazakhstan Today.

14 июня, в 17.16, на пульт 101 поступило сообщение о пожаре от хозяина частного жилого дома по проспекту Суюнбая, 152-а в Турксибском районе. По прибытии первых пожарных расчетов с СПЧ №4 (Суюнбая, 247) за 4 минуты обстановка складывалась следующая: открытым пламенем горела кровля двух домов с переходом на кровлю кафе. Силы и средства наращивались уже по повышенному рангу вызова", - сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.

Отмечается, что быстрому распространению пожара способствовала деревянная обрешетка кровель, пламя могло перейти на примыкающие строения. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарных разрывов среди целого "квартала" примыкающих друг к другу построек.

Вплотную к горящим строениям, располагался газовый распределительный пункт, который мог взорваться! На месте незамедлительно был развернут штаб, два участка тушения пожара - на тушение и защиту близлежащих строений. Прибыли аварийные службы электросети и газа, обесточили объекты. Обеспечена бесперебойная подача воды, подано 6 пожарных стволов, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Сотрудниками УП Турксибского района оцеплен периметр пожара, обеспечен правопорядок", - отметили в департаменте.

По информации ДЧС, пожар локализован за 29 минут с момента прибытия пожарных, в 18.06. ликвидирован полностью на площади 250 квадратных метров. С места пожара эвакуировано 3 газовых баллона объемом 150 литров и не допущен переход огня на примыкающие дома с северной стороны.

В тушении пожара задействовано 26 челочек личного состава, 8 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.









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