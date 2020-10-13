В Алматы пьяный водитель, пытаясь скрыться от преследования, совершил массовое ДТП

Алматы. 12 октября. Kazakhstan Today - Автомашина Lexus гражданина А. попала в поле зрения патрульных полицейских на пересечение проспектов Абая и Достык. Требования патрульных водитель проигнорировал, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские в первую очередь обратили внимание на агрессивную езду. Но требованию об обстановке водитель не подчинился, напротив, превышая допустимую скорость, пытался скрыться.

Правонарушитель допустил столкновение с двумя автомашины, что следовали в попутном направлении. Фигурант был задержан и отстранен от управления транспортным средством. Судебно-наркологическая экспертиза установила его алкогольное опьянение. Установлено, что незадолго до задержания мужчина в баре распивал спиртные напитки", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Он добавил, что решением специализированного межрайонного административного суда Алматы, правонарушитель был лишен права управления транспортным средством сроком на девять лет, а также подвергнут административному аресту на 25 суток.

Кроме того, за оставление места ДТП в отношении фигуранта наложен штраф в размере 50 МРП. Правонарушитель водворен в специализированный приемник для административно арестованных ДП.

12 октября, в Актобе, на пересечении улиц Жубановых и Сатпаева автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре. Пострадавшие с различными травмами доставлены в БСМП Актобе.

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