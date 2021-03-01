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В Алматы в результате массового ДТП пострадал ребенок

28.02.2021 7345
Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло по проспекту Райымбека в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Автомашины Mercedes, Mitsubishi и Toyota Camry 50 двигались по проспекту Райымбека в восточном направлении. Не доезжая улицы Ашимова, автомобили начали притормаживать перед поворотом. В это же время также в восточном направлении ехала Toyota Camry 20, которая на полном ходу ударила ехавшую впереди Camry 50, а та по инерции ударила машины, находившиеся перед ней, уточнили в Sputnik.
 
В результате этого ДТП пострадала девочка 10 лет из Toyota Camry 50, с различными травмами девочку доставили в больницу.
 
На месте происшествия работают сотрудники полиции для более детального выяснения всех обстоятельств ДТП.
 

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