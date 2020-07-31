В Алматы в результате взрыва газа разрушился частный дом

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - В Алматы в результате взрыва газовоздушной смеси разрушился частный дом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС Алматы, 29 июля, в 19.12, пожарные расчеты были направлены на сообщение о хлопке в Жетысуский район, по адресу: улица Волочаевская, дом 237.

По прибытии через 4 минуты, установлено, что произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в одноэтажном частном доме, в результате которого произошло обрушение. Взрывной волной конструкциями стен частично повреждены кровли двух соседних домов", - проинформировали в ДЧС.

Были организованы поисково-спасательные работы и разбор конструкций. Под завалами обнаружена пострадавшая 49-летняя женщина. В условиях угрозы падения конструкций пожарные ПЧ №7 извлекли ее и передали бригаде скорой помощи. С термическими ожогами тела пострадавшая доставлена в 4 ГКБ.

В 21.13 поисковые работы были завершены, под конструкциями людей не обнаружено.

На месте происшествия были задействованы: 1 кинологический расчет, 8 спасателей, 2 единицы техники Службы спасения 109 акимата Алматы, ДЧС - 17 пожарных, 4 единицы техники, а также службы взаимодействия.

По предварительной информации гражданка 1970 года рождения в данном доме проживала одна. Предварительная причина - незакрытая газовая конфорка. На месте работает аварийная служба газа", - уточнили в ведомстве.

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