В аварии с автобусом в Алматы пострадали шесть человек

АЛМАТЫ. 13 ИЮНЯ - В Алматы утром в воскресенье, 13 июня, произошла авария, в результате которой пострадали шестеро, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам очевидцев, водитель автомашины Kia K5 ехал по проспекту Абая, и, не доезжая до улицы Розыбакиева, сбил пешехода, но не остановился и продолжил движение, уточняет Sputnik . Выехав на перекресток с улицей Розыбакиева на запрещающий сигнал светофора, Kia на полном ходу протаранил автобус 77-го маршрута, в котором находилось около десятка пассажиров.

От сильного удара автобус потерял управление, проехал через встречную полосу, вылетел на бордюр, где снес дерево. Затем он буквально перелетел через арык, попутно врезаясь в другое дерево. Автобус остановился уже на тротуаре.

В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализация понадобилась сразу шести пострадавшим: сбитому пешеходу, водителям иномарки и автобуса, а также трем пассажирам. Насколько серьезные травмы они получили, станет известно после их осмотра врачами в медучреждении.

Водителям обоих транспортных средств также предстоит пройти медицинское освидетельствование, результаты которого установят, находились ли они на момент аварии в состоянии трезвости.

Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Виновнику может грозить до двух лет лишения свободы.

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