В четыре казахстанских аэропорта поступили сообщения о "заминированном" самолете

На место происшествия направлены силы первичного реагирования. В ходе осмотра борта взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
Правоохранителями по фактам анонимных звонков и выявленным электронным адресам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается автор ложного сообщения.
По данному факту начато досудебное производство по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (наказывается штрафом в размере до пяти МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).