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В четыре казахстанских аэропорта поступили сообщения о "заминированном" самолете

09.04.2022, 16:45 10551
В четыре казахстанских аэропорта поступили сообщения о "заминированном" самолете
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - В ночь с 8 по 9 апреля в справочные службы и на электронные адреса аэропортов Нур-Султана, Актау, Кокшетау и Балхаша поступила информация от неизвестных лиц о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, следовавшего рейсом Минск - Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место происшествия направлены силы первичного реагирования. В ходе осмотра борта взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
 
Правоохранителями по фактам анонимных звонков и выявленным электронным адресам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается автор ложного сообщения.
 
По данному факту начато досудебное производство по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (наказывается штрафом в размере до пяти МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).
 

новости по теме

В ВКО затор льда привел к подтоплению домов

09.04.2022, 20:02 8091
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АПРЕЛЯ - 9 апреля в 6.50 в службу ЧС от акима сельского округа села поступила информация о поднятии уровня воды в поселке Речное Бородулихинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Образовавшийся затор льда на реке Уба стал причиной поднятия уровня воды, которая стала поступать в поселок. В результате подтопило два жилых дома и три придомовые территории улицы Абеуова, сообщает YK-news.kz.
 
16 жителей, двое из которых дети, на данный момент размещены у соседей. В ликвидации ЧС задействовано 38 человек личного состава, 3 единицы техники, 1 плавсредство и 7 мотопомп ДЧС ВКО. Местными исполнительными органами привлечено к превентивным работам 8 единиц техники и 12 человек личного состава. Всего в поселке находится 41 жилой дом и проживает 104 человека.
 

В Капшагае молодые супруги совершили суицид

09.04.2022, 13:14 13331
КАПШАГАЙ. 9 АПРЕЛЯ - Тела 22-летнего парня и 18-летней девушки обнаружены 8 апреля близ одной из городских АЗС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Тела потерпевших находились в подвешенном состоянии. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, в связи с чем можно предположить, что супруги могли покончить с собой", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 
В настоящее время выясняются все обстоятельства по факту. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы. В интересах следствия более подробная информация не разглашается.
 
Ранее директор представительства общественного объединения "Казахстанский Медиа Альянс" в Нур-Султане Канат Сахариянов заявил, что Казахстан занимает передовые места по количеству суицидов среди как взрослого населения, так и подросткового. Все это свидетельствует о том, что государству и гражданскому обществу необходимо принимать меры.
 

В ВКО пять грузовых вагонов сошли с рельсов

09.04.2022, 11:38 14451
В ВКО пять грузовых вагонов сошли с рельсов
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АПРЕЛЯ - 8 апреля в 10.35 на железнодорожном участке Алтай - Кумистау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов пяти вагонов в грузовом поезде, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вагоны перевозили цемент, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
 
Один сошедший вагон - собственности ООО "КузбассТрансЦемент" (РФ), остальные - собственности ТОО "Каспий Цемент" (РК). Состав двигался на небольшой скорости - 28 км/час.
 
В происшествии никто не пострадал. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины схода вагонов выясняются. 
 
В начале февраля в Карагандинской области, на участке Мойынты - Сарышаган, произошел сход 12 вагонов с пшеницей грузового поезда.
 
28 февраля на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатове произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем.
 
3 апреля в Восточном Казахстане с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда. Из них часть вагонов со шлаком упали в реку Иртыш. На месте падения вагонов со шлаком в реку Иртыш экологи выявили превышение предельно допустимой концентрации цинка и меди.
 

В Усть-Каменогорске ученики распылили перцовый баллончик в школьной раздевалке

09.04.2022, 11:28 15561
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АПРЕЛЯ - 8 апреля в полицию поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи о том, что учащийся КГУ "Средняя школа № 5" 2006 года рождения распылил перцовый баллончик в раздевалке во время занятий по физкультуре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полицейские установили, что содержимое перцового баллончика распылил один из одноклассников школьника. По словам ребенка, он всегда носит с собой перцовый баллончик, так как живет в отдаленном районе города. На уроке физкультуры, когда школьник находился в раздевалке, он решил переложить перцовый баллончик из кармана в портфель. Это заметили одноклассники и попросили показать. Один из детей случайно нажал на кнопку баллончика, сообщает Noks.kz.
 

В отношении законных представителей школьника, который принес перцовый баллончик, составлен протокол об административном правонарушении по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
Пострадавших нет, все были отпущены домой.
 

Житель Кокшетау погиб, разжигая костер в своем доме

08.04.2022, 18:56 27446
Фото: ДЧС Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 8 АПРЕЛЯ - Ночью 7 апреля в квартире барачного дома произошел пожар, на место вызова прибыл пожарный расчет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В течение 20 минут пожар был ликвидирован, в доме было обнаружено тело хозяина квартиры 1973 года рождения, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
 
По словам соседей, мужчина не работал, злоупотреблял спиртными напитками, состоял на учете как ведущий асоциальный образ жизни. Он разжигал в доме костер, так как печь была разобрана, квартира была отключена от электричества, мебель и предметы интерьера отсутствовали, комнаты в доме были забиты бытовым мусором.
 
На месте работает следственно-оперативная группа управлении полиции Кокшетау. В целях установления причины пожара назначена исследовательская пожарная лаборатория ГУ "СПиАСР" ДЧС Акмолинской области, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
 

Крупный пожар произошел в частном секторе Алатауского района Алматы

08.04.2022, 16:25 29976
Крупный пожар произошел в частном секторе Алатауского района Алматы
Фото: ДЧС
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Крупный пожар произошел в частном секторе Алатауского района Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
8 апреля в 12.28 в ДЧС поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Теректы Алатауского района. В ходе разведки первые подразделения установили горение хозяйственных и надворных построек двух владельцев открытым пламенем на общей площади 290 квадратных метров с переходом на кровлю близрасположенного 2-этажного жилого дома.
 
По данным ДЧС, была проведена разведка на наличие людей и введены стволы на тушение пожара и защиту соседних домов. 
 

Пожарные сообщили, что на месте происшествия удаленность пожарных гидрантов составила 800 метров, поэтому незамедлительно был организован подвоз воды пожарными автоцистернами и водовозами "Алматы тазалык", тем самым обеспечена бесперебойная подача воды", - уточнили в департаменте. 

 
В тушении пожара были задействованы 11 единиц техники и более 40 человек личного состава и служб взаимодействия. 
 
Принятыми мерами достигнута локализация по пожару 13.43, в 14.06 - ликвидация. Жертв и пострадавших нет.
 

В Жанаозене тепловоз врезался в легковой автомобиль

08.04.2022, 16:09 30426
В Жанаозене тепловоз врезался в легковой автомобиль
Фото: скиншот с видео Lada.kz
ЖАНАОЗЕН. 8 АПРЕЛЯ - ДТП на железнодорожном переезде произошло в Жанаозене утром 8 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
ДТП произошло около 11.10 на железнодорожном переезде, рядом с кафе "Канат", сообщает Lada.kz.
 
Обстоятельства аварии еще уточняются. В городскую больницу Жанаозена пострадавшие не поступали.

 

В Актюбинской области спасли кошку, которая долгое время провела на дереве из-за паводков

08.04.2022, 12:38 28926
В Актюбинской области спасли кошку, которая долгое время провела на дереве из-за паводков
Фото: instagram/tjm_mchs
АКТОБЕ. 8 АПРЕЛЯ - В Уилском районе спасли кошку, которая из-за паводков продолжительное время находилась на ветке дерева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео спасения из водяного плена кошки опубликовано на странице Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в Instagram.
 

6 апреля в 23.40 уровень воды в реке Уил стал угрожающим, появился риск подтопления села Екпетал в Уилском районе. Было решено эвакуировать 205 человек, сообщает региональное издание "Диапазон".
 
По данным издания, женщин и детей перевезли в райцентр Уил. Из села отогнали в безопасное место 236 коров, 453 барана и 28 птиц. На месте остались 50 мужчин и сотрудники полиции. Сейчас в селе идут работы по укреплению берега.
 
Районный отдел по ЧС перевели на усиленный режим несения службы. Из Актобе прибыли на помощь 26 человек и спецтехника.
 

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