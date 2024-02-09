В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет

Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы 8 февраля завели уголовное дело после ЧП, произошедшего в Медеуском районе, где сошел оползень.





В свою очередь в городском департаменте по ЧС заявили, что угрозы схода повторного оползня нет.





В Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, "Казселезащиты", акимата города. Главная цель - обследование территории склона на предмет безопасности и устойчивости.





По состоянию на 15.00 8 февраля комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.





По оценкам специалистов, 8 февраля сошло свыше 3000 кубических метров оплывины. Дополнительно 300-400 кубических метров свободной массы имеется в верхней части, которая силами специалистов в настоящее время подвергается очистке и параллельному безопасному спуску.





Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил , что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.





Напомним, сход оплывины объемом 3200 кубометров произошел сегодня ночью в микрорайоне Тау-Самал. Повреждены два частных жилых дома. На месте происшествия найдены тела четырех человек: мужчины, женщины и двух подростков 2007 года рождения





Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.





Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.





Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.





Город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.





Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.



