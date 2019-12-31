В ДТП в Акмолинской области погибли мужчина и двухмесячный ребенок

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - В результате аварии, произошедшей 29 декабря на трассе Екатеринбург - Алматы, погибло два человека, в том числе двухмесячный ребенок, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 29 декабря на 1207-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы. Установлено, что 24-летний водитель автомашины "Лада-21703" житель Целиноградского района, двигаясь в направлении Нур-Султана, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной марки "Лада-21703" под управлением 33-летнего жителя города Нур-Султана, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения на месте аварии скончались водитель и пассажир второй легковушки - двухмесячная девочка. Еще четыре человека, в том числе водитель автомашины Лада-21703, госпитализированы в лечебные учреждения", - сообщили в полиции.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Также установлено, что водитель с марта текущего года лишен права управления транспортным средством. В настоящее время водитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства