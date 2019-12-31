На трассе Актобе - Оренбург произошло ДТП со смертельным исходом с участием трех автомашин

Актобе. 30 декабря. Kazakhstan Today - Днем 29 декабря, на 29 километре трассы "Актобе - Оренбург" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом с участием трех автомашин, передает Kazakhstan Today.

"Водитель автомашины "Лада-Ларгус" (российский учет), гражданин Республики Таджикистан, направляясь с РФ в Таджикистан, на скользком участке дороги, не учитывая погодные метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и допустил боковое касательное столкновение в другой автомашиной "Лада-Ларгус". От столкновения автомашина "Лада-Ларгус" (российский учет) изменила траекторию движения и допустила лобовое столкновение с автомашиной БМВ, ехавшей встречном направлений. После столкновения с автомашиной БМВ, автомашина "Лада-Ларгус" съехала в левый кювет по ходу движения. После эвакуации пассажиров прибывшим нарядом роты патрульной полиции, через 30 минут произошло возгорание автомашины "Лада-Ларгус" в связи с замыканием электропроводов", - сообщили в областном департаменте полиции.

В результате ДТП один пассажир автомашины "Лада-Ларгус", гражданин Таджикистана, скончался по пути в медицинское учреждение и 4 пассажира (1 гражданин РФ, 3 граждан Таджикистана) с различными травмами доставлены в ЦРБ Мартукского района Актюбинской области.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Водитель автомашины "Лада-Ларгус" водворен в ИВС.

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