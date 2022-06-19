В горах близ Алматы спасатели помогли пожилой женщине, вывихнувшей ногу

Фото: РОСО МЧС РК
АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - Утром 17 июня группа туристов из четырех человек отправилась в ущелье Аксай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На обратном пути при спуске женщина поскользнулась и повредила ногу, сообщает пресс-служба РОСО МЧС РК.
Прибыв на место происшествия, спасатели оказали первую медицинская помощь пострадавшей. У женщины предварительно диагностировали вывих голеностопа левой ноги.
Спасатели транспортировали пострадавшую на носилках до служебного автотранспорта. Позже оперативная группа спасателей РОСО передала пострадавшую сотрудникам ЦМК.