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В ходе беспорядков Шымкенте пострадали более 60 человек

07.01.2022, 23:36 71
В ходе беспорядков Шымкенте пострадали более 60 человек
Фото: telegram_CORONAVIRUS2020.KZ
АЛМАТЫ. 7 ЯНВАРЯ - В ходе беспорядков в Шымкенте пострадали более 60 человек, сообщает телеканал "Хабар" со ссылкой на первого заместителя акима города Шынгыс Мукан.
 
С различными травмами в больницы были доставлены военные, полицейские, а также жители города, которые наблюдали за происходящим на площади.
 
Как сообщили в полиции, террористы использовали огнестрельное оружие и бросали камни.
 
Камеры уличного наблюдения запечатлели автомобиль без номеров, подвезший оружие. Его разобрали молодые люди, после чего направились в сторону акимата и торгового центра "Метро". Магазин был разграблен.

 

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На блокпосту в Костанайской области фура столкнулась с полицейским автомобилем

12.01.2022, 17:27 3666
На блокпосту в Костанайской области фура столкнулась с полицейским автомобилем
Фото: кадр из видео
КОСТАНАЙ. 12 ЯНВАРЯ - На блокпосту в Костанайской области фура столкнулась с полицейским автомобилем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как выяснилось, 11 января около 7 часов вечера на 60-м километре автодороги Костанай - Мамлютка 45-летний водитель большегрузной автомашины VOLVO-12, подъезжая к блокпосту, вследствие технической неисправности тормозной системы столкнулся со стоящей на обочине дороги служебной автомашиной марки JAC S-3, а также стоящей на блокпосту автомашиной марки Lada Granta, сообщает портал Алау.

 
В результате ДТП пострадавших нет.
 
По данному факту в отношении водителя большегрузной автомашины составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
 
В комендатуре Костанайской области также сообщили, что по факту ДТП в Мендыкаринском районе начато административное производство.
 
Как сообщалось ранее, ДТП с участием снегоуборочной машины произошло на трассе Самара - Шымкент, в результате аварии скончался водитель Тоуота Аlphard.
 
Напомним также, что три подростка погибли и двое пострадали в ДТП в Алматинской области, один из мальчиков в реанимации в тяжелом состоянии.
 

Скончался адвокат Игорь Меерзон

12.01.2022, 17:02 3681
Скончался адвокат Игорь Меерзон
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Скончался известный казахстанский адвокат Игорь Меерзон. Диагноз и причина смерти не установлены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ночью 7 января 2022 года, около 2 часов, у себя в квартире на 65 году жизни без оказания профессиональной медицинской помощи во время массовых беспорядков и комендантского часа, у себя в квартире скончался известный адвокат АГКА Меерзон Игорь Александрович", - сообщается в некрологе.

 
Отмечается, что БСМП города Алматы, а затем и служба "102", ссылаясь на массовые беспорядки, отказались приезжать на вызов его родных.
 

Дополнительно сообщили, что в этом районе идут перестрелки с террористами и бригадам скорой медицинской помощи до окончания комендантского часа запрещены выезды по вызовам. Он умер, находясь в двух шагах от подстанции скорой помощи – жил через дорогу от нее", - сказано в тексте.

 
С полным текстом некролога можно ознакомиться по ссылке.
 

Горняк, пострадавший на шахте "Шахтинская", скончался в больнице

12.01.2022, 13:30 5476
Горняк, пострадавший на шахте "Шахтинская", скончался в больнице
Фото: depositphotos.com
КАРАГАНДА. 12 ЯНВАРЯ - В результате несчастного случая на шахте "Шахтинская", который произошел 22 декабря прошлого года, пострадавший горняк скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С прискорбием сообщаем, что горнорабочий Лазарь В. 1975 года рождения, получивший производственную травму 22.12.2021 года на шахте "Шахтинская", скончался в больнице 10.01.2022 года. Причина смерти и детальное заключение судебно-медицинских экспертов будут озвучены после проведения всех необходимых процедур", - сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау".

 
Также сообщается, что АО "АрселорМиттал Темиртау" возьмет на себя все расходы, связанные с погребением, и окажет семье погибшего всю необходимую моральную, психологическую и материальную поддержку.
 

Как сообщалось ранее, травмы он получил при выполнении работ по отгрузке металлостоек. Сразу после происшествия ему была оказана первая медицинская помощь с последующей госпитализацией. Случай расследуется", - проинформировали в пресс-службе.

 
 

Какие АЗС пострадали во время беспорядков в Алматы

12.01.2022, 13:03 6191
Какие АЗС пострадали во время беспорядков в Алматы
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Какие АЗС пострадали во время беспорядков в Алматы, рассказали в пресс-службе акимата города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из пострадавших объектов сгорело полностью два (РП - Алатауский район, Рыскулова - Школьная; ПетролАзия - Ауэзовский район, Райымбека - Саина), сильно пострадали 15, частично пострадали 57", - сообщили пресс-службе акимата Алматы.

 
По сетям:
 
- "Синойл" - 22, все работают (частично пострадало 14, восстановили деятельность, работают);
 
- "Гелиос" - 47, работают - 31, частично пострадало - 9 (запустят в течении двух недель), сильно - 7 (запустят в течении 40 дней);
 
- "ПетролАзия" - 30, работают - 22, частично пострадало - 7 (запустят в течении двух недель), сильно - 1 (сгорел, запустят в течении 90 дней);
 
- "ГазПромНефть" - 27, работают - 17, частично пострадало - 8 (запустят в течении двух недель), сильно - 2 (запустят в течении 60 дней);
 
- "КМГ" - 27, работают 20, частично пострадало - 7 (запустят в течении двух недель);
 
- "Роял Петрол" - 34, работает - 15, частично пострадало - 18 (запустят в течении двух недель), сильно - 1 (сгорел, запустят в течении 90 дней);
 
- Частные несетевые АЗС - 33. 
 
 

Минобороны: в ходе массовых беспорядков пострадали 287 военных

11.01.2022, 11:13 19316
Минобороны: в ходе массовых беспорядков пострадали 287 военных
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - В Казахстане с пятого января текущего года при исполнении воинского долга погиб один военнослужащий Вооруженных сил, различные травмы и ранения получили 287 военнослужащих, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
102 пострадавших военнослужащих находятся на стационарном лечении, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
 

С учетом большого количества пострадавших в кратчайшие сроки были развернуты операционные, сформированы врачебно-сестринские бригады", - сообщает ведомство.

 
В Минобороны рассказали, что военные лечебные учреждения работают в тесном сотрудничестве с организациями гражданского здравоохранения. Для оказания квалифицированной помощи они располагают необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств.

 

В Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок: задержано 1237 подозреваемых

11.01.2022, 08:33 21816
В Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок: задержано 1237 подозреваемых
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы продолжается зачистка районов от бандитских группировок. По состоянию на 10 января задержано 1237 лиц, участвовавших в террористических атаках и мародерствах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Зачищены от бандитских группировок следующие участки: участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон "Ожет", жилой массив, прилегающий к Международному аэропорту Алматы. Всего задержано 1237 лиц, участвовавших в террористических атаках, мародерствах и других преступлений. Изъято: 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов", - сообщили в информцентре комендатуры Алматы. 

 
Кроме того, на блок-постах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.
 
На пульт "102" поступило всего 608 сообщений. В Call-центр комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, которые требовали оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.

 

В Жамбылской области в результате беспорядков погибли 15 человек

10.01.2022, 22:14 23681
ТАРАЗ. 10 ЯНВАРЯ - В Жамбылской области ситуация стабильная, находится на контроле оперативного регионального штаба, сообщили в областном акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В областном центре предотвращены террористические акты, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны. Возбуждено 20 уголовных дел, 104 административных дела. 42 человека находятся в больнице. Всего погибло 15 человек, из них 2 - сотрудники правоохранительных органов. Задержаны 4 преступника, которые подожгли здание аппарата акима Жамбылской области, изъято 2 автомата Калашникова", - проинформировали в ведомстве.

 
Всего задействовано более 2000 сотрудников департаментов полиции, КНБ, РгК "Юг", а также более 100 единиц техники.
 
Сообщается, что 7 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Повреждено более 100 служебных машин.
 
Всего 283 жителя обратились за медицинской помощью, из них 42 находятся в больнице.
 
На железнодорожном вокзале после 23.00 пассажиров забирают специальные автобусы.
 
По данным акимата, продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.
 

При въезде и выезде из города машины и документы проверяют на блокпостах. По области действуют 29 блокпостов, 10 из них - по городу Таразу. Злоумышленники напали на них четыре раза. Выявлены машины, которые приехали из других регионов и зарубежных стран", - отметили в ведомстве.

 
Отмечается, что провокаторы сожгли здания областного акимата, областного филиала партии Nur Otan, департамента полиции. Социальные объекты не пострадали.
 
Начались работы по восстановлению пострадавших объектов. 
 

Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, ТОО "Амир и Д", также завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины, который является стратегически важным объектом. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме", - сообщили в областном акимате.

 

Сотрудник полиции скончался в Алматы

10.01.2022, 15:49 26891
АЛМАТЫ. 10 ЯНВАРЯ - В Алматы скончался заместитель начальника УП Турксибского района, полковник полиции Танат Назанов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию подтвердили в департаменте полиции города Алматы, сообщает МИА "Казинформ".
 

В 11.00 10 января 2022 года в УП Турксибского района на рабочем месте до приезда скорой медицинской помощи скоропостижно скончался заместитель начальника УП полковник полиции Назанов Танат Жанбаевич, смерть констатирована в 11 часов, причина смерти "инфаркт", - сообщили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева. Сегодня также стало известно, что в Жамбылской области обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области. По данным фактам проводится досудебное расследование.
 
Напомним: в результате беспорядков в РК погибли 16 сотрудников полиции, более 1300 охранников и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов получили ранения.
 

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