В ходе беспорядков Шымкенте пострадали более 60 человек

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АЛМАТЫ. 7 ЯНВАРЯ - В ходе беспорядков в Шымкенте пострадали более 60 человек, сообщает телеканал " Хабар " со ссылкой на первого заместителя акима города Шынгыс Мукан.

С различными травмами в больницы были доставлены военные, полицейские, а также жители города, которые наблюдали за происходящим на площади.

Как сообщили в полиции, террористы использовали огнестрельное оружие и бросали камни.

Камеры уличного наблюдения запечатлели автомобиль без номеров, подвезший оружие. Его разобрали молодые люди, после чего направились в сторону акимата и торгового центра "Метро". Магазин был разграблен.



