В Карагандинской области опрокинулась автоцистерна с серной кислотой

Караганда. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области на трассе разлились восемь тонн серной кислоты, передает Kazakhstan Today.

В департаменте экологии по Карагандинской области сообщили , что авария произошла в субботу, 26 декабря, около 06.00. На 912-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург, в двух километрах от села Кошкарбай в Шетском районе, перевернулась грузовая машина марки MAZ.

На место выехали специалисты департамента экологии для отбора проб почв. Оказалось, что цистерна была загружена серной кислотой - общее количество составляло около 20 тонн. После аварии разлилось восемь тонн кислоты.

Общая площадь разлива составила 80 квадратных метров. Работа по ликвидации разлива осуществляется силами ТОО "SaryArka Copper Processing" - компании, которой принадлежит цистерна. О результатах проб почвы будет сообщено дополнительно, добавили в ведомстве.

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