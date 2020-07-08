В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Автобус со школьниками во вторник утром упал в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, передает Kazakhstan Today.

Информации о числе пассажиров и о возможных жертвах пока не поступало, говорится в сообщении управления по чрезвычайным ситуациям провинции.

Инцидент произошел около 11.45 по местному времени, когда автобус со школьниками по пока неустановленной причине опрокинулся набок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь.

РИА Новости со ссылкой на пожарное управление провинции Гуйчжоу пишет, что на месте работают около 100 спасателей, в том числе 17 водолазов.

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