В Кокшетау из-за прорыва трубы отопления погибли три женщины

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Кокшетау. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Три жительницы Кокшетау скончались от ожогового шока, который они получили при прорыве трубы отопления в квартире.





2 января в 4.44 в полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что в одном из домов произошел порыв системы отопления.





На месте происшествия полицейские обнаружили тела трех женщин в возрасте 50, 56 и 59 лет: владелицы жилья и двух ее подруг. Согласно заключению медицинского освидетельствования причиной смерти женщин стал ожоговый шок, сообщает Polisia.kz





По данным полиции, в квартире произошел порыв трубы отопления, в результате которого помещение залило горячей водой. Квартира была заперта изнутри.





Данный факт внесен в ЕРДР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.