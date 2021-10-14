В Кокшетау в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие

Фото: ДЧС

КОКШЕТАУ. 13 ОКТЯБРЯ - В Кокшетау в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, 12 октября в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Коктем 5а, в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате произошло разрушение межквартирных стен, выполненных из гипсокартона, между квартирами и балконом.

Силами ДЧС при помощи трехколенной лестницы эвакуированы три человека, из них двое детей. За медицинской помощью в БСМП на месте происшествия обратились и госпитализированы два человека: жительница квартиры 1970 года рождения - с 20% ожогами нижних конечностей, на момент взрыва находилась одна, состояние удовлетворительное; жительница квартиры 1994 года рождения, получившая шок, состояние удовлетворительное.

На месте происшествия силами ДЧС организован мобильный пункт обогрева (вахтовка), где оказывается психологическая помощь жителям дома.Организована горячая линия по номеру 52-09-50.

На месте были задействованы 22 сотрудника ДЧС и шесть единиц техники, 12 работников БСМП и четыре единицы техники, 16 сотрудников УП и семь единиц техники.



