В Кокшетау в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие
13.10.2021, 09:35 61966
Фото: ДЧС
КОКШЕТАУ. 13 ОКТЯБРЯ - В Кокшетау в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, 12 октября в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Коктем 5а, в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате произошло разрушение межквартирных стен, выполненных из гипсокартона, между квартирами и балконом.
Силами ДЧС при помощи трехколенной лестницы эвакуированы три человека, из них двое детей. За медицинской помощью в БСМП на месте происшествия обратились и госпитализированы два человека: жительница квартиры 1970 года рождения - с 20% ожогами нижних конечностей, на момент взрыва находилась одна, состояние удовлетворительное; жительница квартиры 1994 года рождения, получившая шок, состояние удовлетворительное.
На месте происшествия силами ДЧС организован мобильный пункт обогрева (вахтовка), где оказывается психологическая помощь жителям дома.Организована горячая линия по номеру 52-09-50.
На месте были задействованы 22 сотрудника ДЧС и шесть единиц техники, 12 работников БСМП и четыре единицы техники, 16 сотрудников УП и семь единиц техники.
В Шымкенте пенсионерку будут судить за побои первоклассника
14.10.2021, 10:37 5779
ШЫМКЕНТ. 14 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте пенсионерка, заступаясь за своего внука, ударила первоклассника по лицу. Теперь ей предстоит предстать перед судом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В социальных сетях распространяется видео, на котором пожилая женщина в кабинете школы бьет первоклассника по лицу. Инцидент произошел в августе этого года, когда ученики находились на подготовительных занятиях. Между первоклассниками возникла ссора, и один из них пожаловался на своего одноклассника бабушке. Та ворвалась в кабинет, стала кричать на мальчика и сильно ударила его по лицу. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. По словам директора школы, учитель не успел остановить агрессивную пожилую женщину, пишет Otyrar.kz.
Учитель запретила женщине заходить в кабинет, но та ее не послушала, проникла внутрь и нанесла мальчику удар. Мы даже не успели отреагировать. У ребенка на лице остался след. Я думаю, это из-за того, что у ней было кольцо на пальце", - рассказал директор школы "Жас Дарын-2" Пернебай Беделов.
После случившегося прошло два месяца, но агрессор до сих пор не понесла наказания. Мать пострадавшего мальчика написала заявление в полицию, пояснив, что нападавшая даже не извинилась. Она уверяет, что пожилая женщина, распускающая руки, может уйти от наказания.
Там была и мама того мальчика, и бабушка. Последняя его ударила. После удара у моего сына на лице был синяк, кровоподтеки, сейчас уже все заживает, но в первое время он даже спать не мог от стресса. Сейчас сын всего боится, а эта женщина даже не извинилась. Я думаю, что они уйдут от ответственности, потому что в органах работают. Они сами сказали: "У нас времени нет, чтобы к тебе приехать, мы в органах работаем", - сказала Жанар Жаппаркулова.
В департаменте полиции пояснили, что женщине вменяют статью "Побои". И только накануне, после двух месяцев расследования, дело передано в суд. Пожилой женщине грозит штраф около 30 тысяч тенге или арест до 10 суток. Учитывая возраст обидчика, суд, скорее всего, обяжет выплатить штраф.
Пострадавшего первоклассника родители перевели в другую школу.
В пригороде Актау в ДТП погибли два человека, пятеро госпитализированы
14.10.2021, 09:09 10855
АКТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - В пригороде Актау в ДТП погибли два человека, пятеро госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 13 октября в 16.51 произошла авария с участием трех автомобилей на дороге напротив газовой заправки LPG Trade, пишет Lada.kz.
Водитель Chevrolet Cobalt, направляясь в Мунайлинский район из Актау, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение со встречными машинами - инкассаторской ГАЗелью и Daewoo Nexia.
В результате ДТП от травм водитель и пассажир автомашины Chevrolet Cobalt скончались на месте происшествия. Также в Мангистаускую областную больницу были доставлены пятеро пострадавших", - сообщили в ведомстве.
КОКШЕТАУ. 13 ОКТЯБРЯ - 12 октября, в 13.52, в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района обратился житель поселка Аршалы, сообщивший, что его сосед лежит во дворе дома без сознания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проверки установлено, что 49-летний житель поселка совершил суицид путём самоподжога, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
Предсмертной записки не обнаружено. Мужчина проживал с отцом, который находится на лечении в одном из медицинских учреждений Нур-Султана.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена экспертиза.