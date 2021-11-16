В Костанайской области в результате ДТП погибли женщина и подросток

Фото: novostipmr.com

КОСТАНАЙ. 15 НОЯБРЯ - 13 ноября, около 19.20, на 46-м километре автодороги Костанай - Мамлютка, в 5 километрах от поселка Владимировка, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает alau.kz , 36-летняя жительница Мендыкаринского района, управляя автомобилем марки LIFAN, с российскими номерами, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с груженой автомашиной КамАЗ под управлением 60-летнего гражданина РФ.

В результате ДТП 14-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, водитель LIFANа скончалась в областной больнице, 16-летняя пассажирка доставлена в Мендыкаринскую районную больницу.

По факту ДТП отделом полиции Костанайского района проводится досудебное расследование, зарегистрированное по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).