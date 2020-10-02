В Кызылординской области произошел массовый падеж лошадей

Кызылорда. 1 октября. Kazakhstan Today - В четырех аульных округах Кызылординской области зафиксирован падеж лошадей от гастрофилеза, передает Kazakhstan Today.

Официальные органы Кызылординской области назвали причины массового падежа лошадей в четырех аульных округах на юге региона, сообщает телеканал КТК

Скот умирает от паразитарного заболевания, называемого гастрофилез. При ранней диагностике этой болезни у лошадей она вполне излечима, и проблема только в правильном уходе хозяев за скотом, о чем и проведена информационная работа с населением в Жанакорганском районе", - рассказал начальник областного управления ветеринарии Ерсултан Апетов.

Он уточнил, что падеж лошадей наблюдается в аульных округах Байкенже, Налибаев, Кожакент, Озгент.

При этом официально зарегистрировано менее сотни заболевших гастрофилезом лошадей. А погибло всего 29", - сказал Апетов.

Ранее в социальных сетях и СМИ сообщалось о сотнях погибших голов.

Мы же можем говорить только о случаях, когда хозяева животных обратились в случае их заболеваний или падежа к ветеринарным специалистам, и на это есть соответствующие документы, акты. А слова, когда люди говорят без подтверждения их ветеринарными специалистами района, мол, у нас погибло такое-то количество скотины, за достоверность принимать нельзя", - пояснил Апетов.

Он обрисовал картину заболевания, которое начали регистрировать в южных аульных округах Приаральского региона с 14 августа.

Гастрофилез - это энтомозное заболевание, вызываемое личинками желудочных оводов, проявляющееся стоматитами, фарингитами, нарушением моторно-секреторной деятельности желудочно-кишечного тракта, истощением и гибелью животных", - сказал он.

Диагноз животному ставят на основании комплекса исследований.

Немалое значение имеет анамнез. Болезнь чаще бывает у лошадей, длительно находящихся на пастбищах без ухода за кожей. Самым эффективным препаратом для лечения гастрофилеза у лошадей является "Универм", можно применять авермектиновую пасту, пасту "Эквисект", "Эквалан", "Ривертин". Все необходимые препараты для лечения гастрофилеза у скота в Жанакорганском районе есть. Здесь важно, чтобы хозяева животных проявляли больше заботы о них", - добавил глава управления.

Компенсацию за павших лошадей местные жители, даже если у них есть официальные акты о падеже скота от гастрофилеза, не получат.

Это не вспышка особо опасной инфекции, повторюсь, здесь профилактика и лечение болезни у животных на совести самих владельцев. Как и, кстати, уничтожение трупов павших лошадей", - добавил Апетов.

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