В Нур-Султане женщина погибла в результате падения с балкона 7-го этажа

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - В Нур-Султане 50-летняя женщина погибла в результате падения с балкона 7-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На канал "102" поступил вызов о том, что по улице Достык с балкона 7-го этажа выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Установлена личность 50-летней жительницы столицы", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.
В департаменте отметили, что в момент падения близкие погибшей находились дома.
По данному факту управлением полиции района Есиль города Нур-Султана ведется досудебное расследование. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы", - добавили в пресс-службе.
Согласно статье 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
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