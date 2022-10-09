В пассажирском поезде Кызылорда - Семей произошел пожар

Фото: polisia.kz

Тараз. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 8 октября, в 02.45 в транспортную полицию поступило сообщение о пожаре в помещении электроустановки пассажирского поезда сообщением Кызылорда - Семей на перегоне Бурный - Сурым Жамбылской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Были оцеплены вагоны с обеих сторон, а 34 пассажира выведены на безопасное расстояние, сообщает Polisia.kz

В результате слаженных действий никто из пассажиров не пострадал. По данному факту начато досудебное расследование.





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Позже в АО НК "КТЖ" прокомментировали, что возгорание произошло в пяти купе вагона. Пожар ликвидирован совместными оперативными действиями пожарных служб и работниками поездной бригады.





Из вагона пассажиры рассажены на свободные места в составе поезда. Поезд отправился в 6 часов 6 минут", - сообщили в пресс-службе.





Для проведения расследования в нацкомпании создана комиссия.



