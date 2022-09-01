В Павлодаре при лобовом столкновении двух автомобилей погиб водитель

Фото: Polisia.kz
По данным Polisia.kz, 24-летний водитель автомашины Volkswagen Polo, нарушив скоростной режим и не справившись с управлением, совершил лобовое столкновение с автомашиной Lada 21723.
В результате водитель автомашины Volkswagen Polo от полученных травм скончался на месте происшествия. 24-летний водитель автомашины Lada 21723 с травмами госпитализирован в больницу", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
Назначена экспертиза, автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.
По данным полиции, в текущем году на территории области зарегистрировано 263 ДТП, в результате которых 44 человека погибли, 403 травмированы.