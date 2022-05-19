В Павлодаре пять семей потеряли жилье из-за детской шалости

ПАВЛОДАР. 18 МАЯ - Пять павлодарских семей потеряли жилье из-за детской шалости. Дети подожгли пух, в результате чего загорелась двухэтажка в спальном районе Павлодара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дом вспыхнул, как порох, говорят жильцы. Люди в чем были выбегали на улицу, сообщает телеканал " Астана ".

Мы с дочерью схватили только документы и кошек, выбежали. Я была в тапочках и халате, все, что было на мне. Очень сильно пострадала. Во-первых, потолок, во-вторых, пол, абсолютно все залито, кухонный гарнитур полностью выгорел, теперь мы без света, еще техника неизвестно, будет работать или нет", - рассказывает пострадавшая местная жительница Алена Гладких.

Весь дом мог взлететь на воздух из-за газовых баллонов. К счастью, спасателям удалось вовремя вынести их из горящего здания. Что касается причин возгорания, записи с камер видеонаблюдения и опрос очевидцев показал: набедокурили два подростка. Они поджигали тополиный пух. Всю информацию о подозреваемых уже передали полицейским.

Если они определят, что это действительно эти дети были, их родители будут привлекаться к административной ответственности. Это прерогатива департамента полиции за правонарушения детей", - сказал начальник УЧС Павлодара Ренат Валишанов.

Тем временем пять семей остались без крыши над головой. Одна квартира выгорела полностью, еще семь повреждены в большей или меньшей степени. Власти же сообщили, что дом был аварийным и его все равно планировали снести. Три семьи получили новое жилье еще до ЧП. Остальные пять из-за пожара придется расселять в срочном порядке.

В ближайшие дни отделом жилищных отношений будет подобрано жилье для их временного переселения. Оплата аренды пострадавшим 5 семьям будет производиться за счет бюджета, им нужно будет оплачивать только комуслуги", - сказал аким Павлодара Асаин Байханов.

Спасатели Павлодара подчеркивают, что, по статистике, 40% всех вызовов в летний период приходится на возгорание тополиного пуха.