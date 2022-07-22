В Павлодаре рабочего засыпало землей в траншее

Фото: ДЧС Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 21 ИЮЛЯ - 21 июля в 14.00 спасателям поступило сообщение, что на улице Гоголя, 247, ребенок упал в яму, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда выяснили, что при прокладке траншеи грунтом засыпало 30-летнего мужчину. В земле оказались только его ноги, сообщает Pavlodarnews.kz.
Спасатели откопали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.
Как уточнили в региональном управлении здравоохранения, у мужчины диагностировали ушиб и обширные ссадины в области правого тазобедренного сустава. После осмотра врачи направили его под амбулаторное наблюдение.
На место происшествия выезжали три человека личного состава регионального ДЧС.