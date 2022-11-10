В Павлодарской области из-за снегопада и гололеда произошло 31 ДТП

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Павлодар. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За два дня на территории Павлодарской области зарегистрирована 31 авария на дорогах. В результате ДТП два человека пострадали, а остальные участники понесли материальный ущерб, сообщает - За два дня на территории Павлодарской области зарегистрирована 31 авария на дорогах. В результате ДТП два человека пострадали, а остальные участники понесли материальный ущерб, сообщает Polisia.kz

9 ноября около 06.15 на автодороге Павлодар - Кызылорда, в районе поселка Щидерты, произошло ДТП с участием двух автомашин Toyota Alphard. После столкновения одна из автомашин, изменив траекторию движения, совершила наезд на дорожное ограждение в виде криволинейного бруса. В результате ДТП 34-летний пассажир доставлен в больницу. Проводится проверка, назначены экспертизы.

В этот же день около 07.30 водитель Volksvagen Passat совершил наезд на несовершеннолетнюю 2008 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами госпитализирована в больницу. Проводится проверка.