В Павлодарской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

ПАВЛОАДАР. 10 МАЯ - На трассе в Баянаульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, медицинская помощь понадобилась 9 пострадавшим, передает KAZAKHSTAN TODAY.
9 мая на трассе между Баянаулом и селом Каражар перевернулся микроавтобус. Экстренная помощь потребовалась девятерым пострадавшим.
Не дожидаясь заявки, в руководстве службы 103 решили направить в Баянаульский район два реанимобиля по линии медицинской авиации. В бригаду политравмы вошли травматолог, хирург, нейрохирург и реаниматолог, полностью готовые к проведению операций пострадавшим", - сообщает издание Pavlodarnews.kz.
Троих пациентов в тяжелом состоянии - 36-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и 16-летнего подростка - после оказания первой помощи доставили в Павлодар.
Еще одну пациентку - 22-летнюю девушку - планируют транспортировать воздушным транспортом в областной центр сегодня.