В Павлодарской области во время купания в Иртыше утонули отец и сын

Павлодар. 3 августа. Kazakhstan Today - В Павлодарской области произошла трагедия - во время купания в Иртыше утонули отец и сын, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, 1 августа в пяти километрах от села Сынтас, у южного водозабора, купались отец с сыном. Позже местные жители извлекли из воды тело 22-летнего парня.

Прибывшие на место спасатели искали утонувшего 47-летнего главу семьи, но его тело так и не удалось обнаружить, сообщает Pavlodarnews.kz.

В ДЧС напомнили, что по постановлению главного санврача области в регионе закрыты общественные пляжи. В запрещённых для купания местах, куда переместились жители на время запрета, сотрудники ведомства проводят рейды.

В связи с тем что официальные коммунальные пляжи закрыты в период карантина, жители областного центра купаются на левобережье Усолки, в тёплом течении Иртыша, на шоферском пляже, возле базы отдыха "Зелёная роща". Это опасные участки, где дно не обследовано, и купание здесь может привести к гибели", - отметили в ДЧС.

За сутки сотрудники ведомства провели 25 рейдов на водоёмах области. Всего с 18 мая состоялось 1682 рейда совместно с полицейскими, местными исполнительными органами и общественными организациями. Отдыхающим раздали более 12 тысяч памяток о правилах безопасности на воде.

К административной ответственности по статье 440 Кодекса об административных правонарушениях привлекли 29 человек, которые употребляли алкоголь, 225 человек нарушили статью 364 и купались в запрещенных местах.

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