В Петропавловске автоледи едва не сбила троих полицейских, преградивших ей путь (ВИДЕО)

Петропавловск. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Петропавловске автоледи едва не сбила троих полицейских, преградивших ей путь, передает Kazakhstan Today.

Видео задержания размещено на портале pkzsk.info . На нем запечатлено, как у центрального входа в городской парк Петропавловска трое полицейских пытаются остановить автомобиль, преграждая ему путь, однако машина движется вперед, а затем разворачивается. Затем автомобиль все же останавливается, из него выходит девушка и оказывает сопротивление подбежавшим к ней полицейским.

По информации издания, за рулем "Тойоты" находилась 25-летняя жительница города Нур-Султан. Происшествие, в котором она едва не покалечила троих сотрудников департамента полиции Северо-Казахстанской области, случилось в прошлое воскресенье.

Как сообщили в пресс-службе полицейского ведомства, по факту правонарушения 6 апреля на пересечении улиц Конституции Казахстана - Ауэзова водителем автомашины "Тойота" составлены административные протоколы по трём статьям Кодекса об административных правонарушениях РК за нарушения требования знака "въезд запрещен", правил остановки или стоянки, а также эксплуатации транспортных средств.

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