В Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев

ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 СЕНТЯБРЯ - В городе Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает телеканал КТК, 31 августа в управление полиции Петропавловска поступило сообщение, что на одном из строительных объектов на улице Жамбыла обнаружены тела трех работников.
Предварительно установлено, что при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих, 1994, 2002 и 2004 годов рождения. Один из них, 2002 года рождения, скончался на месте. Двое других пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города", - проинформировали пресс-службе департамента полиции СКО.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Назначены экспертизы.
Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Также будет определена вина подрядных организаций по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.