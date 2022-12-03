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Петропавловск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске вторые сутки устраняют аварию на водопроводе, из-за которой 15 многоэтажек остались без воды. Улицы города заливает водой из прорванной трубы.
Ситуацию в городе прокомментировал аким Петропавловска Руслан Анбаев.
Работы по ремонту водопровода проводились на протяжении всей ночи. На данный момент на участке работают 3 бригады, это порядка 20 человек. В работе задействованы 4 аварийно-водопроводной машины, 2 ассенизаторские машины, экскаватор и трал. 6 домов из 15, относящиеся к аварийному участку, обеспечили водой. Специалисты перезапитали данные дома ночью. Для 9 домов будет продолжена работа по подвозу воды", - написал градоначальник на своей странице в Instagram.
Предыдущая крупная авария произошла в Петропавловске 6 ноября после большого снегопада. На перекрестке улиц Жумабаева и Абая произошло повреждение водопровода на водоводе диаметром 800 миллиметров. Вода пропала практически во всем городе.
Напомним, по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, за последние 7 лет показатель износа сетей тепло- и водоснабжения снизился на 13%.