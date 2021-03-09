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В приемном покое одной из больниц Актау прогремел взрыв

08.03.2021 19144
В приемном покое одной из больниц Актау прогремел взрыв
Актау. 8 марта. Kazakhstan Today - Полицейские помогли потушить пожар и эвакуировать людей из Мангистауской областной больницы, передает Kazakhstan Today.
 
Сотрудники батальона патрульной полиции услышали взрыв внутри областной больницы, когда доставляли туда пострадавшего. В итоге они помогли вывести на улицу запаниковавших людей и потушить пожар, пишет Tumba.kz.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, взрыв донёсся из приемного покоя, где было немало пациентов.
 

Конечно, люди запаниковали, но практически сразу их успокоили и помогли выйти на улицу сотрудники полиции. В то же время они вызвали пожарных и коллег для подмоги. Не теряя времени, ребята продолжали выводить на улицу больных людей, находившихся в разных помещениях. В итоге пожар был потушен силами сотрудников полиции", - рассказали в ведомстве.

 
По данным полиции, пострадавших нет. В Службе пожаротушения обещали сообщить подробности инцидента позже.
 

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