В приемном покое одной из больниц Актау прогремел взрыв

Актау. 8 марта. Kazakhstan Today - Полицейские помогли потушить пожар и эвакуировать людей из Мангистауской областной больницы, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники батальона патрульной полиции услышали взрыв внутри областной больницы, когда доставляли туда пострадавшего. В итоге они помогли вывести на улицу запаниковавших людей и потушить пожар, пишет Tumba.kz

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, взрыв донёсся из приемного покоя, где было немало пациентов.

Конечно, люди запаниковали, но практически сразу их успокоили и помогли выйти на улицу сотрудники полиции. В то же время они вызвали пожарных и коллег для подмоги. Не теряя времени, ребята продолжали выводить на улицу больных людей, находившихся в разных помещениях. В итоге пожар был потушен силами сотрудников полиции", - рассказали в ведомстве.

По данным полиции, пострадавших нет. В Службе пожаротушения обещали сообщить подробности инцидента позже.

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