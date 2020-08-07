Есик. 6 августа. Kazakhstan Today - В результате ДТП в Есике Алматинской области на АЗС произошел взрыв, передает Kazakhstan Today.

На странице nash_issyk в Instagram появилось видео с места происшествия.

Сообщается, что автомобиль Land Cruiser Prado врезался в газовый баллон возле АЗС "Алем Ойл".

По данным областного ДЧС, ЧП случилось 6 августа, в 10.15, в Есике, на территории АГЗС "Алем Ойл". В результате наезда автомашины марки Land Cruiser Prado на газовую емкость (4 кубометра) произошел разрыв емкости с последующим взрывом и возгоранием двух машин марки Hyundai Tucson и Land Cruiser Prado, а также сухой травы на площади 0,07 гектара (700 квадратных метров).

Пожар был ликвидирован в 10.52.

В результате происшествия водитель автомашины Land Cruiser Prado, 1948 года рождения, получил ожоги I степени 90% тела, состояние тяжелое. Кроме того, пострадал оператор заправочной станции, 1990 года рождения, - он получил ушиб грудной клетки. После оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

Находящиеся вблизи многоэтажные и частные жилые дома не пострадали", - отметили в ДЧС Алматинской области.





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