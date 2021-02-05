В результате столкновения грузовика с машиной скорой помощи в ВКО погибли два человека

Усть-Каменогорск. 4 февраля. Kazakhstan Today - В ВКО грузовик столкнулся с машиной скорой помощи, погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

3 февраля, около 19.25, 29-летний водитель грузового автомобиля марки DAF с прицепом SCHMITZ, следуя по трассе Усть-Каменогорск - Семей со стороны города Усть-Каменогорска в направлении города Семея, при неблагоприятных погодных условиях, не справившись с рулевым управлением, допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи марки ГАЗ-A31R23, сообщает Polisia.kz

В результате ДТП двое пассажиров скорой медицинской помощи 1972 и 1979 годов рождения от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте ДТП. 44-летний водитель скорой медицинской помощи с телесными повреждениями доставлен в ОГБ города Семея.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статье 345 УК РК. Назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.





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