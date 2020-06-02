Рудный. 1 июня. Kazakhstan Today - В Рудном 13-летняя девочка выбросилась из окна на 9-м этаже, передает Kazakhstan Today.

Трагедия случилась два дня назад. Предварительной причиной, по которой девочка пошла на отчаянный шаг, называется семейный конфликт. Упала на бетон, пишет портал "Костанайские новости"

В областном управлении здравоохранения информацию о падении девочки подтвердили.

Врачи диагностировали множественные переломы и черепно-мозговую травму. Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии. Сегодня ее состояние по-прежнему крайне тяжелое, но стабильное", - сообщила пресс-секретарь управления Ксения Жилкибаева.

К коллегам из Рудного сегодня выехали специалисты областной детской больницы. Девочка находится в реанимации, пришла в сознание.

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