В самолет Шымкент - Астана при посадке попала птица

Потерпевшая просит признать действия сотрудников полиции во время обыска незаконными и намерена требовать моральной и материальной компенсации

Рассказать друзьям

Уральск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Уральска заявила об избиении и самоуправстве со стороны сотрудников полиции, которые, по ее словам, незаконно проникли на территорию ее дома, сообщает - Жительница Уральска заявила об избиении и самоуправстве со стороны сотрудников полиции, которые, по ее словам, незаконно проникли на территорию ее дома, сообщает "Мой город"





По данным источника, женщина обнаружила полицейских у себя во дворе 24 апреля, когда вернулась вечером домой. По ее словам, стражи порядка не давали ей попасть домой, а потом участковый ударил ее кулаком.





На вопрос: "Что происходит?" я получила удар кулаком от участкового. От удара я упала на землю и получила ссадины и гематомы, я порвала пиджак и брюки. Далее они начали пинать меня ногами, при этом все фиксировалось на их нагрудные жетоны, сами они также снимали все на видео. Полицейские отобрали у меня сумку, телефон, ключи. Я просила вернуть мои вещи, не понимала, что вообще происходит. У меня было непонимание. Ведь я пришла в собственный дом. Мне никто не представился, не предоставил никаких документов, не сообщили о цели своего присутствия. Только потом они покинули мой двор", - рассказала пострадавшая.





По ее словам, позже выяснилось, что полицейским нужен был соседний дом, на обыск которого у них было постановление.





Они не имели права входить на мою территорию, а они через мой двор проникли к соседке. Я сама юрист, работаю в частной организации и прекрасно знаю, что они должны были сначала предоставить постановление на обыск, самим представиться и предложить добровольно впустить их на территорию. Ничего такого не было. Самое гнусное, что полицейские каждое свое действие сопровождали словами: "Именем закона!". О каком законе они говорят, если сами его нарушают? Протокол об обыске тоже не вручили", - рассказывает пострадавшая.





После случившегося женщина обратилась в травмпункт, где ей дали заключение о наличии ушибов. За медицинской помощью обратилась и мама Каировой, которой выставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылка. После этого женщина обратилась в Абайский отдел полиции, чтобы пожаловаться на сотрудников.





Однако мне отказали во всех первичных процедурах, не допросили меня, не присвоили мне статус потерпевшей, не направили на СМЭ. Под различными предлогами выпроводили меня. Я подозреваю, что руководство Абайского ОП пытается выгородить своих сотрудников", - заявила женщина.





Она рассказала, что заявление у нее приняли только после звонка на "102", там же провели первичный допрос и приняли все документы.





Я требую, чтобы возбудили уголовное дело по факту проникновения в частную собственность и чтобы мое дело рассматривали не заинтересованные лица, а независимые", - подчеркнула женщина.





Она просит признать действия сотрудников полиции во время обыска незаконными. Также она записалась на прием к генеральному прокурору. Екатерина в гражданском порядке намерена требовать моральной и материальной компенсации. Дело будет рассматриваться в следственном суде.





Между тем, в департаменте полиции ЗКО уверены, что следственно-оперативные действия сотрудников полиции были осуществлены в соответствии с действующим законодательством РК. Обыск проводился на основании санкции суда, в присутствии понятых и с обязательной видеофиксацией, как того требует процедура. При этом стражи порядка подчеркнули, что никакого рукоприкладства со стороны полицейских не было, что подтверждается видеозаписями", - пишет сайт.





В департаменте полиции ЗКО заявили, что все действия сотрудников полиции были задокументированы. Уведомление об основаниях и правах было предоставлено. В рамках следственных мероприятий сотрудники действовали в пределах своих полномочий.