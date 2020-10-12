В Семее мужчина упал в выгребную яму, пытаясь достать телефон

Семей. 8 октября. Kazakhstan Today - 8 октября, в 09.55, в службу спасения 112 поступило сообщение о том, что в выгребную яму туалета провалился 41-летний мужчина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается в Instagram ДЧС Восточно-Казахстанской области, спасатели Семея оперативно выехали для оказания помощи.

Прибыв на место происшествия, спасатели разобрали конструкцию туалета и вытащили мужчину, операция по спасению завершилась в 10.13. На данный момент его жизни ничего не угрожает, в результате происшествия мужчина не получил серьезных травм.

Как оказалось, мужчина упал, когда доставал упавший в туалет сотовый телефон.

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