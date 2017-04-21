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В Шетском районе Карагандинской области объявлена ЧС в связи с паводками20.04.2017
Происшествия  14:28

Караганда. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Шетском районе Карагандинской области объявлена ЧС в связи с паводками, сообщила пресс-служба акима региона.

"20 апреля аким Шетского района принял решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба в связи с нарушением жизнедеятельности отдельных населенных пунктов. В настоящее время решение направлено в органы юстиции для регистрации", - проинформировали в акимате, передает Kazakhstan Today.

Отметим, что ранее чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба была объявлена в трех районах Карагандинской области: Бухаржырауском, Каркаралинском и Абайском.

Чрезвычайная ситуация природного характера - это неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения, напомнили в акимате.

Также в акимате проинформировали, что сегодня с 12.00 открыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог Караганда-Ботакара и Бастау-Актау-Темиртау.

Вместе с тем из-за переливов остаются закрытыми автодороге республиканского значения: Караганда - Каркаралинск. В работах задействованы 60 человек, 27 единиц техники.

Также движение перекрыто на дороге Астана - Киевка - Темиртау (138--й - 139-й километры). Отмечается, что с 18 апреля продолжаются переливы на трех участках автодороги. Ведутся укрепительные работы, задействованы 10 человек, 4 единицы техники.
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