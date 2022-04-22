Обязательно должны быть акты. Я думаю, что такие справки и акты были, теперь будет проводиться расследование, которое покажет, в чем причина возгораний", - сказал Аймагамбетов журналистам после заседания сената.
В школах Казахстана проведут проверку после двух пожаров в Павлодаре
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Массовое отравление в Рудном: 14 студентов госпитализированы с кишечной инфекцией
По состоянию на 15.00 21 апреля 2022 года за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 35 студентов, из них госпитализировано с диагнозом "острый гастроэнтерит" 14 человек, остальным назначено амбулаторное лечение (жалобы при поступлении на тошноту, рвоту, боль в животе, жидкий стул). Состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести", - сообщили в департаменте.
Три человека погибли при столкновении минивэна с КамАЗом в Костанайской области
26-летний водитель автомашины "Тойота Эстима" на российском учете, житель города Житикара, двигаясь в сторону Нур-Султана, совершил столкновение с прицепом от автомобиля КамАЗ, двигающегося во встречном направлении под управлением 28-летнего водителя, жителя Костаная. В результате ДТП водитель автомашины "Тойота Эстима" и два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Аулиекольской районной больницы", - сообщил Омарбеков в Facebook.
Хотел бы еще раз обратиться к участникам дорожного движения. Произошла трагедия, которая унесла жизни трех человек. В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий, и каждое такое происшествие на дороге - это большая беда. Будьте внимательны, бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и культуру вождения. Водители несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров", - подчеркнул начальник ДП.
Крупный пожар в павлодарской школе ликвидирован
До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок. С отравлением продуктами горения госпитализирована в больницу женщина 1975 года рождения. Состояние средней степени тяжести. Жертв нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в пресс-службе.
В павлодарской школе тушат крупный пожар
В четырехэтажном СОШ № 28 на втором этаже произошел пожар (кровля) на площади ориентировочно 200 квадратных метров", - проинформировали в областном ДЧС.
На месте работают: ДЧС - 50 сотрудников и 12 единиц техники, ФГУ ЦМК - 4 работника и 1 единица техники", - добавили в ведомстве.
"По неофициальным данным, возгорание началось в кабинете химии, пострадавшая - учитель. СОШ № 28 также капитально ремонтировали по программе "Заманауи мектеп" в 2020 году", - информирует издание pavon.kz.
В связи с тем что пожар сильно распространился, есть горючая нагрузка, сильное задымление, поздно обнаружили пожар, поэтому тушение усложнилось. Поздно сообщили, скорее всего, потому что пытались сами ликвидировать незначительный огонь", - пояснил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Шаймарденов.
В Рудном массово отравились учащиеся колледжа
Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили", - прокомментировали в областном управлении здравоохранения.
Информация о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Алматы не подтвердилась
По аэропорту - отбой. Информация ложная", - сообщили в департаменте полиции города.
В Алматинском зоопарке шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком
За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по территории, он толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы", - сообщили в зоопарке.
Зоопарк будет на связи с родителями пострадавшего ребенка и готов оказать посильную помощь в лечении", - добавили в зоопарке Алматы.
В Казахстане количество лесных пожаров в этом году возросло на 68%
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане в текущем году зарегистрировано на 68% больше лесных пожаров, чем в минувшем. Причиной возгораний чаще всего становятся поджоги сухостоя и костры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"С начала пожароопасного периода зарегистрировано 42 лесных пожара и 215 загораний степных массивов, общая площадь возгорания составила более 1650 гектаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров возросло на 68% в сравнении с прошлым годом, площадь возгораний уменьшилась в 4 раза и составила 668 гектаров", - сообщили в МЧС.
С начала года на территории республики зафиксировано уже несколько крупных пожаров.
"14 апреля в Петропавловске произошло загорание камыша с последующим распространением огня на территорию штрафстоянки. В результате пожара на территории штрафстоянки огнем повреждено 4 и уничтожено 6 припаркованных легковых автомашин", - сообщили в ведомстве.
На следующий день крупный пожар произошел в Павлодаре, на территории дачных обществ "Надежда" и "Восточный". Там из-за загоревшегося сухостоя огонь перекинулся на дачные дома и хозпостройки. Общая площадь возгорания составила 60 гектаров. Тушение огня осложнялось сильным ветром. Пожар уничтожил и частично повредил 94 дачных дома на 327 дачных участках. Жертв и пострадавших нет, сообщили в МЧС.
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