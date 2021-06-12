ШЫМКЕНТ. 11 ИЮНЯ - В Шымкенте активизировались ядовитые пауки-каракурты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации "Первого канала Евразия", за 10 дней уже девять пострадавших, среди которых есть дети.

Один из пострадавших - Ихвалбек Ихсанов, сейчас он получает лечение в отделении токсикологии. Мужчина рассказал, что "черная вдова" подобралась к нему под покровом ночи. После укуса мужчина почувствовал невыносимую боль и обратился за помощью к медикам.

Я привык в жаркую погоду спать во дворе. Страшный укол в колено я почувствовал ночью. Все тело онемело. После этого я позвонил в скорую, и меня забрали", - сказал пострадавший.

Врачи-токсикологи призывают людей быть бдительными. За десять дней медпомощь понадобилась девяти горожанам. Яд каракуртов опасен. Зачастую пострадавшие попадают в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

Укусы в основном происходят в ночное время суток, когда люди спят на улице. Поступают в основном с окраин города. Из девяти человек шесть сейчас находятся в больнице, троих мы выписали в удовлетворительном состоянии", - сказал медик Марат Какенов.

С наступлением жары люди обращаются за помощью к врачам едва ли не каждый день. Среди них пострадавшие от укусов скорпионов и змей.

За шесть месяцев этого года спасатели оперативно-спасательного отряда выезжали на отлов змей 24 раза. Удалось отловить девять змей. Только за минувшие сутки на пульт 112 поступило два обращения из Абайского и Каратауского районов. Наши специалисты отловили двух змей - одну длиной один метр, вторую - 70 сантиметров", - сообщил руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента Орынбасар Туртбаев.

По словам спасателей, в самом Шымкенте ядовитых змей нет. Однако брать в руки того же ужа не стоит: обороняясь, он выделяет защитную жидкость с резким неприятным запахом.

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