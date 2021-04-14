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В Шымкенте под колесами автобуса погибла 4-летняя девочка

13.04.2021 8155
В Шымкенте под колесами автобуса погибла 4-летняя девочка
Фото: 24.kz
ШЫМКЕНТ. 13 АПРЕЛЯ - Страшная трагедия произошла в Шымкенте - под колесами автобуса погибла 4-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
4-летнюю девочку автобус протащил по дороге несколько метров. Водитель, говорят очевидцы, даже не заметил, что под колесами ребенок. Отреагировал только после того, как прохожие стали кричать и размахивать руками, сообщает телеканал "Астана". 
 

Я из окна все видела. Девочка стояла там, посередине дороги. А автобус отсюда ехал. Скорость была не высокая – средняя. Я заметила, что водитель кушал за рулем. В ушах наушники, по-моему, были. В какой-то момент шофер автобуса сделал небольшой поворот, и девочка угодила под колесо", - рассказала свидетель происшествия Амина Турганбаева. 

 
Маленькая Залина в тот день играла во дворе с другими детьми. Но решила пойти на работу к отцу. Он трудился неподалеку. Переходя дорогу угодила под колеса многотонной машины. По словам отца, после ЧП малышка еще какое-то время была жива. Но раны были тяжелыми. Она потеряла много крови и скончалась до приезда "скорой".
 
В семье Набиевых 4 детей. Залина была младшей дочерью. 13 апреля малышке должно было исполнится 5 лет. 
 
В транспортной компании, которой принадлежал автобус, ЧП пока не прокомментировали. Водитель находится под стражей. В деле разбирается полиция. 
 

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Данная часть указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщил заместитель начальника управления дознания департамента полиции Шымкента Исфандияр Куралбаев. 

 
Если водителя полностью признают виновным, то ответственность ждет и транспортную компанию, в которой он работает. Как нам сообщили в акимате, с перевозчиком могут расторгнуть договор. А между тем, жители улицы Молдагуловой намерены добиваться того, чтобы движение автобусов на этом участке и вовсе запретили. После трагедии многие стали переживать за своих детей.
 

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