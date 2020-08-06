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В Шымкенте пьяный муж угрожал супруге расправой

05.08.2020, 19:47 6022
Шымкент. 5 августа. Kazakhstan Today - В управление полиции Енбекшинского района департамента полиции Шымкента поступило сообщение о том, что в доме №21-б по улице Толе би зовут на помощь, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, по прибытии следственно-оперативной группы на место происшествия установлено: около 22.00 мужчина, распивая пиво, угрожал жене нанесением телесных повреждений ножом и говорил, что взорвет газовый баллон. Оперативно выехавшие по адресу патрульные полицейские успокоили гражданина и предотвратили возможную трагедию. Женщина отказалась писать заявление. 
 
Участковый инспектор полиции, ответственный за эту территорию, провел профилактическую разъяснительную работу с семьей. 
 
В полиции отметили, что в отношении этой семьи ранее никаких жалоб со стороны соседей и родственников не поступало, также семья не состоит на специальном учете в управлении полиции Енбекшинского района. В настоящее время семья находится на постоянном контроле участкового инспектора.
 

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