ШЫМКЕНТ. 27 АПРЕЛЯ - В Шымкенте семья из Узбекистана отравилась неизвестным веществом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

36-летняя женщина погибла. Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщает телеканал " Астана ".

Как сообщили в департаменте по ЧС, гости приехали в город на поезде и сняли комнату в хостеле. Утром почувствовали недомогание. В помещении, где остановились иностранцы, специалисты обнаружили водонагреватель, установленный с нарушениями. Второй возможной причиной трагедии могло стать пищевое отравление. Известно, что перед смертью женщина ела баклажаны. Образцы еды уже проверяют в лаборатории.

Граждане республики Узбекистан прибыли на поезде и поселились в данный хостел, и с ними вместе данная гражданка 1985 года рождения, с ней было двое детей - 2016 и 2010 годов рождения. В данный момент дети находятся в медицинском учреждении. У одного ребенка состояние среднее, другой ребенок пока в реанимации", - сказал начальник управления ДЧС Шымкента Бахадыр Расулов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства