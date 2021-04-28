Система Orphus

В Шымкенте семья из Узбекистана отравилась неизвестным веществом

27.04.2021 8668
ШЫМКЕНТ. 27 АПРЕЛЯ - В Шымкенте семья из Узбекистана отравилась неизвестным веществом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
36-летняя женщина погибла. Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщает телеканал "Астана". 
 
Как сообщили в департаменте по ЧС, гости приехали в город на поезде и сняли комнату в хостеле. Утром почувствовали недомогание. В помещении, где остановились иностранцы, специалисты обнаружили водонагреватель, установленный с нарушениями. Второй возможной причиной трагедии могло стать пищевое отравление. Известно, что перед смертью женщина ела баклажаны. Образцы еды уже проверяют в лаборатории. 
 

Граждане республики Узбекистан прибыли на поезде и поселились в данный хостел, и с ними вместе данная гражданка 1985 года рождения, с ней было двое детей - 2016 и 2010 годов рождения. В данный момент дети находятся в медицинском учреждении. У одного ребенка состояние среднее, другой ребенок пока в реанимации", - сказал начальник управления ДЧС Шымкента Бахадыр Расулов.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая