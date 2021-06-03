В Шымкенте сильный ветер сорвал кровли зданий

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ШЫМКЕНТ. 2 ИЮНЯ - В Шымкенте ураганный ветер сорвал кровли зданий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ДЧС Шымкента, 1 июня 2021 года в связи с усилением ветра до 15-20 метров в секунду было объявлено штормовое предупреждение. Информация была доведена населению, руководителям местных исполнительных органов и учреждений через СМС, мобильное приложение "Дармен" и путем перехвата телеканалов, сообщает Otyrar.kz

Фактическая скорость ветра, которая произошла 1 июня 2021 года, составила 26 метров в секунду. Из-за ветра по городу сорвало крыши трех коммерческих объектов, пяти многоэтажных жилых домов, двух объектов образования, которые обрушились на автомобили, здания. Всего сорвало 3223 квадратных метров кровли зданий, повреждено 6 автомобилей. В результате урагана пострадал ребенок 2016 года рождения.

В микрорайоне Нурсат Каратауского района было отключено электричество в жилых массивах Кызыл су, Исфиджаб, Утемис, Сайрам, Шапырашты.

На всех местах происшествия работали 24 человека личного состава, 7 единиц техники департамента по ЧС Шымкента, 3 сотрудника, 1 единица техники Шымкентского филиала АО "КазТрансГаз", 3 сотрудника, 1 единица техники ТОО "Онтустік Жарык транзит", 70 сотрудников, 10 единиц техники ТОО "Водные ресурсы маркетинг".

В связи с чрезвычайной ситуацией в департаменте по ЧС города Шымкент создан оперативный штаб, организовано круглосуточное дежурство. Личный состав департамента приведен в готовность и переведен на усиленный режим работы.

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