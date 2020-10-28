Шымкент. 27 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте во время установки лифта погиб рабочий, передает Kazakhstan Today.

Трагедией закончилась установка лифта в шымкентской многоэтажке. Во время монтажных работ с одиннадцатого этажа сорвался 26-летний рабочий. Он упал прямо в шахту подъемника. Шансов спастись у мужчины не было. От полученных травм он скончался еще до приезда медиков, сообщает телеканал " Астана ".

Обстоятельства и причины его гибели сейчас выясняют полицейские и госинспекторы труда. Специалисты не исключают, что могли быть нарушения правил работы.

Законным ли был выход на работу в воскресенье, мы это тоже установим. Мы изучим ситуацию со всех сторон. После окончательного заключения мы уже будем предпринимать соответствующие меры. Материалы потом будут переданы в полицию", - сказал начальник управления государственной трудовой инспекции Шымкента Бауыржан Калжанов.





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