Система Orphus

В Шымкенте во время установки лифта погиб рабочий

27.10.2020 7210
Шымкент. 27 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте во время установки лифта погиб рабочий, передает Kazakhstan Today.
 
Трагедией закончилась установка лифта в шымкентской многоэтажке. Во время монтажных работ с одиннадцатого этажа сорвался 26-летний рабочий. Он упал прямо в шахту подъемника. Шансов спастись у мужчины не было. От полученных травм он скончался еще до приезда медиков, сообщает телеканал "Астана". 
 
Обстоятельства и причины его гибели сейчас выясняют полицейские и госинспекторы труда. Специалисты не исключают, что могли быть нарушения правил работы. 
 

Законным ли был выход на работу в воскресенье, мы это тоже установим. Мы изучим ситуацию со всех сторон. После окончательного заключения мы уже будем предпринимать соответствующие меры. Материалы потом будут переданы в полицию", - сказал начальник управления государственной трудовой инспекции Шымкента Бауыржан Калжанов.


 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая